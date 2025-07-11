Билась в истерике: Папарацци довели до слёз дочь Ирины Шейк во время отдыха в Турции

Для восьмилетней Леи, дочери известной российской модели Ирины Шейк, отдых в Стамбуле со знаменитой мамой обернулся горьким уроком о цене славы. Ребёнка довели до рыданий назойливые папарацци, которые не давали прохода Шейк с её малышкой.

После того как местные фотографы выследили супермодель в ресторане Oligark, они полностью перекрыли выходы, поэтому покинуть заведение незамеченными просто не было шансов. Ирина Шейк пыталась защитить свою дочь, прикрывая её плащом, однако девочка, судя по всему, от сильного испуга, крепко держалась за маму и не могла сдержать слёз.

Ирина Шейк с дочкой пыталась уйти из ресторана, прикрывшись плащом. Фото © Х / magazinhtcom

Сама модель до последнего сохраняла спокойствие, а вот Лея не смогла сдержать слёз и впала в настоящую истерику. Но кажется, ей придётся привыкать к навязчивому вниманию репортёров, ведь статус знаменитых родителей обязывает. К тому же не так давно Лея снялась в эпизоде в картине своего отца — актёра и режиссёра Брэдли Купера.

А вот наследникам Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* повезло немного больше, так как родители не спешат выводить их в свет и позволять фотографам делать снимки Лизы и Гарри. Знаменитости сами выкладывают фото в соцсетях. Не так давно юморист-иноагент порадовал поклонников новым кадром наследницы. На снимке, сделанном у их живописной резиденции в Юрмале, Лиза выглядит заметно подросшей.