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Регион
11 июля, 08:38

Спасший множество жизней сотрудник МЧС погиб при ликвидации последствий атаки дрона в Туле

В Туле инструктор МЧС погиб при ликвидации последствий атаки беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

11 июля во время выполнения служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части №119 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» Илья Ковалёв. Инцидент произошёл во время ликвидации последствий атаки дрона ВСУ в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Илья Ковалёв. Фото © Telegram / МЧС Тульской области

Илья Ковалёв. Фото © Telegram / МЧС Тульской области

Старший прапорщик внутренней службы Илья Ковалёв посвятил работе в системе МЧС 16 лет. За годы службы он неоднократно получал ведомственные награды. Погибший оставил после себя жену и девятилетнего сына.

За время своей работы Ковалёв спас множество жизней и участвовал в тушении десятков пожаров. Ежедневно сталкиваясь с повышенной опасностью, он продолжал выполнять свой долг до самого конца.

В МЧС России выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По словам представителей ведомства, память о нем навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал.

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Напомним, минувшей ночью ВСУ массово атаковали регионы России беспилотниками. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 155 украинских дронов.

Никита Никонов
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