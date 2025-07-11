Спасший множество жизней сотрудник МЧС погиб при ликвидации последствий атаки дрона в Туле

11 июля во время выполнения служебных обязанностей погиб 38-летний инструктор-пожарный специальной пожарно-спасательной части №119 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» Илья Ковалёв. Инцидент произошёл во время ликвидации последствий атаки дрона ВСУ в Туле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Илья Ковалёв. Фото © Telegram / МЧС Тульской области

Старший прапорщик внутренней службы Илья Ковалёв посвятил работе в системе МЧС 16 лет. За годы службы он неоднократно получал ведомственные награды. Погибший оставил после себя жену и девятилетнего сына.

За время своей работы Ковалёв спас множество жизней и участвовал в тушении десятков пожаров. Ежедневно сталкиваясь с повышенной опасностью, он продолжал выполнять свой долг до самого конца.

В МЧС России выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По словам представителей ведомства, память о нем навсегда останется в сердцах коллег и всех, кто его знал.