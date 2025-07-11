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11 июля, 08:34

Мужчина воскрес после выстрела в голову и погребения заживо

DS: В Австралии мужчина выжил после выстрела в голову и погребения заживо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Patrick Daxenbichler

В Австралии мужчина выжил после огнестрельного ранения в голову и погребения заживо. Об этом сообщает издание Daily Star.

По информации правоохранительных органов, на 23-летнего местного жителя было совершено покушение. Неизвестные злоумышленники выстрелили ему в голову, после чего закопали в неглубокой могиле и скрылись с места преступления. Несмотря на тяжёлое ранение, пострадавший выжил и смог самостоятельно выбраться из-под земли.

Приблизительно в пять утра раненый мужчина добрался до АЗС в Джимбумбе — небольшом городке в 50 км к югу от Брисбена. Он попросил вызвать такси, категорически отказываясь от медицинской помощи. Несмотря на его протесты, сотрудники заправки вызвали скорую. В больнице выяснилось, что в его голове застряла пуля, которую врачи успешно извлекли.

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Ранее Life.ru рассказывал о случае из Перу, где «покойный» вдруг «воскрес» во время похоронной процессии, начав шевелиться в гробу. Есть версия, что мужчина страдал от каталепсии, из-за чего его ошибочно посчитали мёртвым.

Мария Любицкая
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