Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 08:49

Финляндия откажется от запрета на противопехотные мины

Финляндия официально выйдет из Оттавской конвенции в январе 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red in

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Red in

Власти Финляндии проинформировали ООН о своём намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Страна официально расторгнет соглашение в начале 2026 года, сообщает МИД республики.

«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года. Выход вступит в силу в январе 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД, Финляндия проинформировала все заинтересованные стороны о своём решении выйти из соглашения. В частности, уведомления были направлены странам-участницам конвенции, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН.

Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины
Балтийские тигры всем скопом отказались от запрета на противопехотные мины

Ране главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из договора об отказе от противопехотных мин. Оттавская конвенция — международное соглашение, вступившее в силу в 1999 году, устанавливает глобальный запрет на противопехотные мины. Данным договором запрещено использование, производство, хранение и передача подобных мин.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar