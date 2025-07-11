Финляндия откажется от запрета на противопехотные мины

Власти Финляндии проинформировали ООН о своём намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. Страна официально расторгнет соглашение в начале 2026 года, сообщает МИД республики.

«Финляндия представила документ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах 10 июля 2025 года. Выход вступит в силу в январе 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.

По информации МИД, Финляндия проинформировала все заинтересованные стороны о своём решении выйти из соглашения. В частности, уведомления были направлены странам-участницам конвенции, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН.