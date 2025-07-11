Акции ВТБ упали на Мосбирже на 24%

Котировки акций ВТБ упали более чем на 20% после проведения дискретного аукциона, согласно информации Московской биржи. Падение стоимости произошло на фоне дивидендной отсечки.

Дискретный аукцион состоялся с 10:14 до 10:44 по московскому времени из-за значительного снижения акций банка. На момент 10:10 бумаги ВТБ подешевели на 23,44%, достигнув отметки в 71,94 рубля за штуку. Падение в пике составляло 24,13% (70,91 рубля). После завершения аукциона темпы снижения замедлились, и к 10:48 акции торговались по 72,69 рубля, что на 22,22% ниже предыдущего уровня закрытия.

Причиной падения котировок стала дивидендная отсечка. Ранее, 1 июля, акционеры ВТБ на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2024 год в размере 275,75 млрд рублей, что составило 50% от чистой прибыли группы по МСФО. Дата фиксации реестра для получения выплат назначена на 11 июля 2025 года.