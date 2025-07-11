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11 июля, 09:27

Звезде сериала «‎Ольга» Трояновой* светит тюрьма

В отношении Трояновой* могут возбудить уголовное дело по статье об иноагентах

Актриса Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актриса Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента по статье 330.1 УК РФ может грозить звезде сериала «Ольга» Яне Трояновой*. Как сообщает«Постньюс», на актрису уже было заведено два протокола, поскольку она нарушила порядок деятельности лица, которое внесено в реестр Минюста.

По данным издания, поводом для возбуждения дела стало то, что Троянова* в течение одного года дважды нарушала порядок деятельности иноагента. В связи с этим ей может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо тюремное заключение со сроком до двух лет.

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Напомним, что ранее в отношении Трояновой* возбудили административное дело по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Артистка не предоставила необходимые сведения в уполномоченные органы. Если её признают виновной, то Трояновой* может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей. До этого она уже привлекалась к ответственности по данной статье. Это произошло в 2024 году.

* Признана Минюстом РФ иностранным агентом, а также внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Юлия Сафиулина
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