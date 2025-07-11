Звезде сериала «‎Ольга» Трояновой* светит тюрьма

Уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента по статье 330.1 УК РФ может грозить звезде сериала «Ольга» Яне Трояновой*. Как сообщает«Постньюс», на актрису уже было заведено два протокола, поскольку она нарушила порядок деятельности лица, которое внесено в реестр Минюста.

По данным издания, поводом для возбуждения дела стало то, что Троянова* в течение одного года дважды нарушала порядок деятельности иноагента. В связи с этим ей может грозить либо штраф до 300 тысяч рублей, либо тюремное заключение со сроком до двух лет.

Напомним, что ранее в отношении Трояновой* возбудили административное дело по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Артистка не предоставила необходимые сведения в уполномоченные органы. Если её признают виновной, то Трояновой* может грозить штраф в размере до 50 тысяч рублей. До этого она уже привлекалась к ответственности по данной статье. Это произошло в 2024 году.