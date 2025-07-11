«С радостью»: Гус Хиддинк высказался о возможности приезда в Россию
Гус Хиддинк захотел приехать в Россию после завершения СВО
Гус Хиддинк. Обложка © ТАСС / IMAGO / Pro Shots
Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк в беседе с РИА «Новости» выразил намерение посетить страну после завершения СВО. Нидерландец возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год, под его руководством российская сборная стала бронзовым призёром Евро-2008.
«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — написал Хиддинк по-английски, употребив при этом русское слово «мир».
Напомним, ФИФА и УЕФА, руководствуясь обстоятельствами, связанными с ситуацией на Украине, в феврале 2022 года приняли решение об отстранении российских национальных сборных и футбольных клубов от участия в международных турнирах. Данное отстранение было введено на неопределенный срок, с последующим уточнением о его действии до окончания СВО.
При этом ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные соревнования в 2026 году. При этом он уверен, что некоторые европейские политики могут попытаться повлиять на развитие событий. Митрофанов отметил, что в ряде стран контакты с Россией фактически приравнены к преступлению и могут повлечь за собой серьёзные последствия.