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11 июля, 09:07

«С радостью»: Гус Хиддинк высказался о возможности приезда в Россию

Гус Хиддинк захотел приехать в Россию после завершения СВО

Гус Хиддинк. Обложка © ТАСС / IMAGO / Pro Shots

Гус Хиддинк. Обложка © ТАСС / IMAGO / Pro Shots

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк в беседе с РИА «Новости» выразил намерение посетить страну после завершения СВО. Нидерландец возглавлял национальную команду с 2006 по 2010 год, под его руководством российская сборная стала бронзовым призёром Евро-2008.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — написал Хиддинк по-английски, употребив при этом русское слово «мир».

Напомним, ФИФА и УЕФА, руководствуясь обстоятельствами, связанными с ситуацией на Украине, в феврале 2022 года приняли решение об отстранении российских национальных сборных и футбольных клубов от участия в международных турнирах. Данное отстранение было введено на неопределенный срок, с последующим уточнением о его действии до окончания СВО.

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При этом ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что ФИФА и УЕФА готовы к возвращению российских клубов на международные соревнования в 2026 году. При этом он уверен, что некоторые европейские политики могут попытаться повлиять на развитие событий. Митрофанов отметил, что в ряде стран контакты с Россией фактически приравнены к преступлению и могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Наталья Демьянова
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