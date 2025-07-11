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11 июля, 09:32

Отец, живший за счёт дочери-теннисистки, застрелил её, устав от насмешек

Times of India: Индийскую теннисистку Ядав застрелил отец из-за насмешек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d_odin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / d_odin

В городе Гургаон, Индия, 25-летняя теннисистка Радхика Ядав стала жертвой убийства. Как сообщает газета Times of India, в совершении преступления подозревается её отец, Дипак Ядав. Трагедия произошла в их доме. По предварительным данным, мужчина подвергался насмешкам со стороны местных жителей из-за того, что жил на деньги дочери.

«Обвиняемый признался в преступлении. Он был недоволен тем, что Радхика давала уроки тенниса. Он просил её прекратить, но она не послушала», — рассказали в полиции Индии.

По информации источника, близкого к следствию, работа дочери вызывала у отца чувство дискомфорта. Сообщается, что его раздражали постоянные разговоры соседей о том, что он находится на иждивении у дочери. Кроме того, знакомые семьи утверждают, что мужчину не устраивала активность дочери в социальных сетях.

Радхика Ядав была известной фигурой в мире тенниса, её лучшая позиция в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF) достигала 113-го места в ноябре 2024 года.

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Полина Никифорова
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