Россияне ринулись скупать свадебные платья и кольца в Интернете

Продажи свадебных товаров в российском онлайн-сегменте этим летом выросли в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в зависимости от категории. О резком росте спроса сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Особенно заметен рост на крупнейших маркетплейсах: продажи свадебных платьев увеличились в полтора раза год к году, а оборот обручальных колец и смокингов — вдвое. Пользователи также активно покупают цветы и украшения для свадебного кортежа.

Аналитики отмечают, что россияне в среднем тратят на образы жениха и невесты порядка 46 тысяч рублей. При этом традиционный поход в магазин для выбора стремительно теряет популярность и перестаёт восприниматься как обязательный ритуал перед торжеством.