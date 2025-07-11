Россияне ринулись скупать свадебные платья и кольца в Интернете
«Известия»: Продажи свадебных товаров на онлайн-площадках выросли в 1,5-2 раза
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Продажи свадебных товаров в российском онлайн-сегменте этим летом выросли в 1,5-2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в зависимости от категории. О резком росте спроса сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.
Особенно заметен рост на крупнейших маркетплейсах: продажи свадебных платьев увеличились в полтора раза год к году, а оборот обручальных колец и смокингов — вдвое. Пользователи также активно покупают цветы и украшения для свадебного кортежа.
Аналитики отмечают, что россияне в среднем тратят на образы жениха и невесты порядка 46 тысяч рублей. При этом традиционный поход в магазин для выбора стремительно теряет популярность и перестаёт восприниматься как обязательный ритуал перед торжеством.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Татарстане запущена уникальная для России программа: молодожёны могут претендовать на свадебный грант в размере 100 000 рублей. Участие доступно 80 парам в возрасте до 35 лет, которые проживают в республике не менее трёх лет. Для получения субсидии необходимо подать заявку через приложение «Госуслуги РТ 2.0», приложив видеовизитку, и пройти собеседование.