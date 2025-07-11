Собянин рассказал о планах по реновации в Москве

Программа реновации будет расширяться постепенно, пока не охватит весь старый жилой фонд Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придёт коммунизм и это всё перестроит. Коммунизма нет, дома остались», — приводит РИА «Новости» его слова.

Собянин заявил, что состояние многих многоэтажных домов, построенных в 9 и 12 этажей, вызывает больше опасений с точки зрения безопасности, чем хрущёвки. По его мнению, для поддержания Москвы в статусе современного и динамично развивающегося города необходимо не только осваивать промышленные территории, но и избавляться от устаревшего жилья, которое со временем приходит в упадок.