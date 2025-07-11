Собянин рассказал о планах по реновации в Москве
Собянин: Все устаревшие дома в Москве будут включены в программу реновации
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Программа реновации будет расширяться постепенно, пока не охватит весь старый жилой фонд Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придёт коммунизм и это всё перестроит. Коммунизма нет, дома остались», — приводит РИА «Новости» его слова.
Собянин заявил, что состояние многих многоэтажных домов, построенных в 9 и 12 этажей, вызывает больше опасений с точки зрения безопасности, чем хрущёвки. По его мнению, для поддержания Москвы в статусе современного и динамично развивающегося города необходимо не только осваивать промышленные территории, но и избавляться от устаревшего жилья, которое со временем приходит в упадок.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы с применением префаб-технологий возводят шесть новостроек по программе реновации. Благодаря такому методу сроки работ сокращаются до 30–50 процентов.