Инфекция добралась до парламента: В Турции депутаты массово слегли с диареей и рвотой

В Турции зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. По данным Aydınlık, рвота и диарея поразили не только обычных жителей Анкары, но и более 100 депутатов Великого национального собрания (парламента).

«Председательство Службы поддержки Великого Национального Собрания Турции сделало заявление после того, как подобные жалобы были замечены у людей, которые потребляют разные блюда. В заявлении было указано, что в еде не было признаков отравления, и инцидент может быть связан с эпидемией, которая может быть эффективной по всей Анкаре», — говорится в материале.

Некоторые сотрудники заявили, что проблема может быть вызвана водой. По их словам, очистители могут работать недостаточно хорошо.

По данным телеканала NTV, в больницу парламента обратились 80 человек, в том числе пять депутатов.