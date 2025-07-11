Инфекция добралась до парламента: В Турции депутаты массово слегли с диареей и рвотой
Aydınlık: Вспышка кишечной инфекции в Анкаре затронула депутатов и жителей
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В Турции зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. По данным Aydınlık, рвота и диарея поразили не только обычных жителей Анкары, но и более 100 депутатов Великого национального собрания (парламента).
«Председательство Службы поддержки Великого Национального Собрания Турции сделало заявление после того, как подобные жалобы были замечены у людей, которые потребляют разные блюда. В заявлении было указано, что в еде не было признаков отравления, и инцидент может быть связан с эпидемией, которая может быть эффективной по всей Анкаре», — говорится в материале.
Некоторые сотрудники заявили, что проблема может быть вызвана водой. По их словам, очистители могут работать недостаточно хорошо.
По данным телеканала NTV, в больницу парламента обратились 80 человек, в том числе пять депутатов.
Ранее сообщалось, что как минимум десять россиян могли подхватить вирус Коксаки во время отдыха в Турции за май и июнь. Две случая были официально подтверждены. В одной из крупных страховых компаний тем временем зафиксировали около 4200 обращений от туристов за этот период, в том числе с подозрением на кишечные вирусы. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) добавили, что год назад за аналогичный срок было девять подтверждённых случаев заражения.