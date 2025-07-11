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11 июля, 09:47

Инфекция добралась до парламента: В Турции депутаты массово слегли с диареей и рвотой

Aydınlık: Вспышка кишечной инфекции в Анкаре затронула депутатов и жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

В Турции зафиксирована массовая вспышка кишечной инфекции. По данным Aydınlık, рвота и диарея поразили не только обычных жителей Анкары, но и более 100 депутатов Великого национального собрания (парламента).

«Председательство Службы поддержки Великого Национального Собрания Турции сделало заявление после того, как подобные жалобы были замечены у людей, которые потребляют разные блюда. В заявлении было указано, что в еде не было признаков отравления, и инцидент может быть связан с эпидемией, которая может быть эффективной по всей Анкаре», — говорится в материале.

Некоторые сотрудники заявили, что проблема может быть вызвана водой. По их словам, очистители могут работать недостаточно хорошо.

По данным телеканала NTV, в больницу парламента обратились 80 человек, в том числе пять депутатов.

Глава МИД Турции Фидан рассказал, что около пяти лет назад его пытались отравить
Глава МИД Турции Фидан рассказал, что около пяти лет назад его пытались отравить

Ранее сообщалось, что как минимум десять россиян могли подхватить вирус Коксаки во время отдыха в Турции за май и июнь. Две случая были официально подтверждены. В одной из крупных страховых компаний тем временем зафиксировали около 4200 обращений от туристов за этот период, в том числе с подозрением на кишечные вирусы. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) добавили, что год назад за аналогичный срок было девять подтверждённых случаев заражения.

Милена Скрипальщикова
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