В России усложнили экзамен по русскому языку для мигрантов
В России усложнили требования к заданиям на аудирование в экзамене для мигрантов
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С 10 июля в России изменились правила сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».
Главное изменение — увеличение количества заданий в разделе «Аудирование» с двух до четырёх для более точной оценки понимания речи. Теперь также обязательно нужно набрать установленный минимум баллов не только в общем зачёте, но и отдельно по разделам «Аудирование» и «Говорение».
Устная часть экзамена станет более практикоориентированной, включая сценарии повседневного общения. Цель — оценить готовность к коммуникации в русскоязычной среде, что, по мнению Рособрнадзора, поможет мигрантам быстрее адаптироваться.
Экзамен станет менее предсказуемым: банк заданий обновлён и увеличен вдвое, а контрольно-измерительные материалы будут обновляться не реже раза в месяц для повышения вариативности и предотвращения механического запоминания.
С 1 января 2026 года все экзамены для мигрантов перейдут исключительно на цифровой формат. В пилотном режиме система уже работает в Сибирском федеральном округе и ЛНР. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, экзамены станут более прозрачными, а влияние человеческого фактора будет сведено к минимуму.
В мае 2025 года в Госдуму внесён законопроект, предлагающий освободить мигрантов, получивших разрешение на работу по квоте, от сдачи экзаменов. Документ находится на рассмотрении.
Ранее посол Киргизии в Москве Боконтаев на ПМЭФ призвал упростить доступ к образованию для детей мигрантов. Он предложил российским властям ввести преференции при их зачислении в учебные заведения и сдаче экзаменов по русскому языку. Дипломат напомнил, что русский язык в Кыргызстане имеет конституционный статус официального и служит важным средством межнационального общения.