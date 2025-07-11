В России усложнили экзамен по русскому языку для мигрантов

С 10 июля в России изменились правила сдачи экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщает РИА «ФедералПресс».

Главное изменение — увеличение количества заданий в разделе «Аудирование» с двух до четырёх для более точной оценки понимания речи. Теперь также обязательно нужно набрать установленный минимум баллов не только в общем зачёте, но и отдельно по разделам «Аудирование» и «Говорение».

Устная часть экзамена станет более практикоориентированной, включая сценарии повседневного общения. Цель — оценить готовность к коммуникации в русскоязычной среде, что, по мнению Рособрнадзора, поможет мигрантам быстрее адаптироваться.

Экзамен станет менее предсказуемым: банк заданий обновлён и увеличен вдвое, а контрольно-измерительные материалы будут обновляться не реже раза в месяц для повышения вариативности и предотвращения механического запоминания.

С 1 января 2026 года все экзамены для мигрантов перейдут исключительно на цифровой формат. В пилотном режиме система уже работает в Сибирском федеральном округе и ЛНР. По словам замминистра науки и высшего образования Константина Могилевского, экзамены станут более прозрачными, а влияние человеческого фактора будет сведено к минимуму.

В мае 2025 года в Госдуму внесён законопроект, предлагающий освободить мигрантов, получивших разрешение на работу по квоте, от сдачи экзаменов. Документ находится на рассмотрении.