В Роснано раскрыли местонахождение Чубайса
Представитель «Роснано» заявил в суде, что Чубайс находится в Израиле
Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию после начала СВО, в настоящее время находится в Израиле. Об этом заявил представитель компании на заседании Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск «Роснано» к своему экс-руководителю и другим связанным с ним лицам.
Представитель «Роснано» отметил, что Чубайсу, находящемуся в Израиле, безразлично, как будет защищена коммерческая тайна, в то время как для компании это важно. В связи с этим он попросил суд закрыть процесс для прессы и публики. Адвокат Чубайса, в свою очередь, выступил против полного закрытия заседания, сославшись на принцип гласности. В итоге суд принял решение провести слушание в закрытом режиме.
Ранее Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и имущество Чубайса и семи других фигурантов на сумму 5,6 млрд рублей. После этого бывший глава компании подал ходатайство о снятии этих мер.
Согласно судебному определению, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселёва, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения решения. Компания также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в рамках заявленных требований и наложении ареста на имущество близких родственников ответчиков. Суд удовлетворил эти требования, ограничив сумму ареста 5,6 млрд рублей.
Кроме того, ранее суд наложил обеспечительный арест на имущество трёх топ-менеджеров управляющей компании «Роснано», обвиняемых в злоупотреблении полномочиями. Речь идёт о финансовом директоре Артуре Галстяне, директоре по методологии учёта Марине Касенковой и бывшем заместителе главы компании Борисе Подольском. Им инкриминируют часть 3 статьи 285 УК РФ. По данным следствия, в 2017 году они предприняли незаконные действия для сокрытия убытков компании, переквалифицировав финансовые обязательства. Искажённые данные отчетности позволили представить акционеру — Российской Федерации — ложную информацию о стабильном финансовом положении «Роснано». Это помогло избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительные средства. В итоге в 2022–2024 годах государству пришлось выделить компании более 43 млрд рублей.