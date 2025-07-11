В Роснано раскрыли местонахождение Чубайса

Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс, покинувший Россию после начала СВО, в настоящее время находится в Израиле. Об этом заявил представитель компании на заседании Арбитражного суда Москвы, где рассматривается иск «Роснано» к своему экс-руководителю и другим связанным с ним лицам.

Представитель «Роснано» отметил, что Чубайсу, находящемуся в Израиле, безразлично, как будет защищена коммерческая тайна, в то время как для компании это важно. В связи с этим он попросил суд закрыть процесс для прессы и публики. Адвокат Чубайса, в свою очередь, выступил против полного закрытия заседания, сославшись на принцип гласности. В итоге суд принял решение провести слушание в закрытом режиме.

Ранее Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и имущество Чубайса и семи других фигурантов на сумму 5,6 млрд рублей. После этого бывший глава компании подал ходатайство о снятии этих мер.

Согласно судебному определению, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселёва, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов в рублях по курсу ЦБ на дату исполнения решения. Компания также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в рамках заявленных требований и наложении ареста на имущество близких родственников ответчиков. Суд удовлетворил эти требования, ограничив сумму ареста 5,6 млрд рублей.