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11 июля, 10:24

Терапевт из центра Минздрава объяснила Life.ru, почему жара и пиво несовместимы

Врач Игнатикова: Пиво в жару приводит к обезвоживанию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

С наступлением жары многие привыкли утолять жажду пивом, но врачи категорически не рекомендуют делать выбор в пользу данного напитка. О потенциальном вреде в беседе с Life.ru предупредила заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, терапевт и диетолог Елена Игнатикова.

Пиво обладает выраженным мочегонным эффектом. Алкоголь, содержащийся в пиве, подавляет выработку вазопрессина — гормона, регулирующего реабсорбцию воды в почках. Это приводит к увеличению мочеиспускания и, как следствие, к обезвоживанию организма. Вместо утоления жажды пиво парадоксально приводит к её усилению.

Елена Игнатикова

Заместитель главного врача Консультативно-диагностического центра НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, терапевт и диетолог

Пиво обладает выраженным мочегонным эффектом. Алкоголь, содержащийся в пиве, подавляет выработку вазопрессина — гормона, регулирующего реабсорбцию воды в почках. Это приводит к увеличению мочеиспускания и, как следствие, к обезвоживанию организма. Вместо утоления жажды пиво парадоксально приводит к её усилению.
Пиво обладает выраженным мочегонным эффектом. Алкоголь, содержащийся в пиве, подавляет выработку вазопрессина — гормона, регулирующего реабсорбцию воды в почках. Это приводит к увеличению мочеиспускания и, как следствие, к обезвоживанию организма. Вместо утоления жажды пиво парадоксально приводит к её усилению.

Кроме того, она подчеркнула, что употребление пива приводит к вымыванию важных электролитов, а при регулярном распитии хмельной напиток повышает риск развития гипертонии, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.

«Важно подчеркнуть, что пиво — это алкогольный напиток, а значит, его употребление несёт в себе риски, связанные с алкогольной зависимостью», — добавила специалист.

В качестве безопасной альтернативы в летнюю жару врач рекомендует пить обычную чистую воду с добавлением ломтика лимона или лайма. Это придаст воде приятный вкус и обеспечит дополнительную дозу витамина C, рассказала медик. Специалист также призвала россиян помнить, что здоровье — это самое ценное, что у нас есть, потому стоит избегать вредных привычек, таких как регулярное употребление алкоголя.

Жара влияет на водителей как алкоголь: Life.ru узнал у врача, как избежать опасностей за рулём
Жара влияет на водителей как алкоголь: Life.ru узнал у врача, как избежать опасностей за рулём

Ранее россиянам объяснили, почему в жару нельзя носить чёрное. По словам врача, одежда такого цвета способствует обезвоживанию, которое может привести к тахикардии, судорогам и даже обмороку.

Андрей Горяничев
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