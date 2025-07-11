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Регион
11 июля, 10:06

Песков: Россия защитит свои интересы в Арктике от посягательств других стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Россия намерена защищать свои интересы в Арктике от активных действий других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, где он прокомментировал опубликованную Францией «оборонную стратегию» в этом регионе.

Песков отметил, что Россия твёрдо настроена отстаивать свои позиции в Арктике, несмотря на активные попытки ряда стран усилить там свое влияние. Он также подчеркнул, что Арктика должна оставаться зоной сотрудничества, а не конфронтации, особенно в военной сфере.

Представитель Кремля добавил, что в Арктике необходимо развивать взаимодействие между странами, а не допускать эскалации напряжённости. По его словам, этот регион должен быть пространством для совместной работы, а не противостояния.

«Однозначно в Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества», — указал Песков.

Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике
Путин поручил выделять не менее 10 млрд рублей в год на инфраструктуру в Арктике

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Международном арктическом форуме, подчеркнул, что РФ не проявляет агрессии в Арктике. Но при этом наша страна готова обеспечить защиту своих интересов и суверенитета в регионе, подчеркнул он.

Александр Юнашев
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