Песков: Россия защитит свои интересы в Арктике от посягательств других стран

Россия намерена защищать свои интересы в Арктике от активных действий других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, где он прокомментировал опубликованную Францией «оборонную стратегию» в этом регионе.

Песков отметил, что Россия твёрдо настроена отстаивать свои позиции в Арктике, несмотря на активные попытки ряда стран усилить там свое влияние. Он также подчеркнул, что Арктика должна оставаться зоной сотрудничества, а не конфронтации, особенно в военной сфере.

Представитель Кремля добавил, что в Арктике необходимо развивать взаимодействие между странами, а не допускать эскалации напряжённости. По его словам, этот регион должен быть пространством для совместной работы, а не противостояния.

«Однозначно в Арктике не надо сражаться, в Арктике надо сотрудничать. Арктика должна быть территорией сотрудничества», — указал Песков.