В Кремле рассказали, как Россия будет минимизировать последствия от новых санкций ЕС

Россия планирует противодействовать санкциям ЕС в отношении нефтяного экспорта, опираясь на уже имеющийся опыт преодоления подобных ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В ходе брифинга журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать информацию о том, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения «гибкого» потолка цен на российскую нефть, который будет автоматически корректироваться, оставаясь на 15 долларов ниже рыночной цены.