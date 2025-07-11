В Кремле рассказали, как Россия будет минимизировать последствия от новых санкций ЕС
Песков: Россия уже накопила достаточный опыт противодействия санкциям ЕС
Обложка © Life.ru
Россия планирует противодействовать санкциям ЕС в отношении нефтяного экспорта, опираясь на уже имеющийся опыт преодоления подобных ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе брифинга журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать информацию о том, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения «гибкого» потолка цен на российскую нефть, который будет автоматически корректироваться, оставаясь на 15 долларов ниже рыночной цены.
«У нас наработан хороший опыт по минимизации последствий от таких недальновидных действий. Конечно, мы используем этот опыт, если это произойдёт», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что Словакия второй раз за неделю заблокировала 18-й пакет санкций ЕС против России. Против новых ограничений также выступает Будапешт. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Брюссель пытается в обход собственных правил запретить Будапешту и Братиславе закупать российские нефть и газ.