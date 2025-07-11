Единоразовую выплату в 200 тысяч рублей пообещали бойцам СВО ещё в одном регионе

Жителям Крыма, принимавшим участие в зоне проведения СВО с 24 февраля по 21 сентября 2022 года, выплатят по 200 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Аксёнов — о выплатах участникам СВО. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

«На эту категорию действие указа президента о единовременных выплатах военнослужащим не распространяется. Считаю, что будет справедливо выплатить каждому бойцу по 200 тысяч рублей, исходя из размера единовременных выплат, действовавших на тот момент», — отметил Аксёнов.

Выплату смогут получить жители Крыма с местной пропиской, поступившие на службу до начала мобилизации через крымские военкоматы или пункт отбора. Родные погибших военнослужащих, которые ещё не получали региональную выплату, также получат такую же сумму, разделённую поровну между членами семьи. В настоящее время идёт подготовка документов для осуществления этих выплат.