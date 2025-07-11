Европа оказывает давление на Киев, настаивая на продолжении военных действий, несмотря на огромные потери. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «послание» канцлера ФРГ Фридриха Мерца лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.

«Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, с тем чтобы сподвигнуть её к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То что мы называем войной до последнего украинца», — заметил представитель Кремля.