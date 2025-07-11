«До последнего украинца»: В Кремле рассказали о попытках Европы заставить Киев воевать любой ценой
Песков: Европа любыми способами пытается продолжить военные действия на Украине
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европа оказывает давление на Киев, настаивая на продолжении военных действий, несмотря на огромные потери. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя «послание» канцлера ФРГ Фридриха Мерца лидерам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу.
«Европейцы обсуждают различные варианты денежного содержания Украины, с тем чтобы сподвигнуть её к дальнейшему продолжению войны во что бы то ни стало. То что мы называем войной до последнего украинца», — заметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Фридрих Мерц обратился к Дональду Трампу с настоятельной просьбой не оставлять Европу без поддержки в ситуации с Украиной. Он также направил чёткий сигнал Владимиру Путину, заявив о готовности Европы бороться за Украину «до последнего украинца», подчеркнув тем самым, что Запад не намерен отступать.