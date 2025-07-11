Когда жара разрушает любовь: Психолог рассказал, почему летом люди чаще ссорятся и разводятся

Летние месяцы обычно ассоциируются с отдыхом и радостью, но для многих пар это время может стать настоящим испытанием, особенно в период совместного отпуска. Психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, что жара высвечивает все накопленные эмоции и напряжение, что может привести к конфликтам и даже расставаниям. По словам психолога, высокие температуры плохо влияют на работу мозга — мы теряем самоконтроль, быстрее закипаем и не получаем удовольствия от общения.

При перегреве нарушается работа префронтальной коры мозга — именно она отвечает за самоконтроль, эмпатию и способность делать паузу перед реакцией. Организм начинает сражаться за выживание, а не за диалог. Гормональный фон смещается: растёт уровень кортизола, падает дофамин. Мы перестаём получать удовольствие от общения, но зато быстрее закипаем. И вот вы уже не понимаете, почему вы вместе. Хотя ещё недавно хотели быть ближе.

Клиентка Самбурского поделилась своей историей. Она рассказала, как отправилась с мужем отдыхать, надеясь на перезапуск отношений. Однако после отпуска они вернулись как враги: всё в поведении мужа раздражало женщину, это приводило к скандалам и нервным срывам. По словам специалиста, в жару имеющиеся трещины в отношениях становятся расколами, она вытаскивает наружу то, что долгое время держалось в себе. Кроме того, летом человек чаще общается и находится в социуме, а значит, получает много триггеров извне.

— Осознать, что раздражение — это не финал, а сигнал. Задать себе вопрос: «О чём я не говорю?»

— Охладить тело и голову. Душ, тень, отдых в одиночестве помогают не только коже, но и психике.

— Договариваться на берегу. «В жару я могу быть резким. Это не про тебя». Такие фразы работают как страховка.

— Говорить честно, но мягко. «Мне сейчас тяжело. Я не хочу срываться. Давай поговорим позже».

— Не ждать, что отпуск всё исправит. Лето не лечит, но может стать началом честности.