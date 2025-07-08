Не пара: Почему тревожнице и нарциссу не суждено быть вместе и какие травмы за это отвечают
Союз нарцисса и тревожной личности — это сложная и зачастую разрушительная комбинация, представляющая собой яркий пример «красного флага» в отношениях. Почему так получается в 99% случаев, Life.ru узнал у клинического психолога.
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Отношения между человеком с тревожным типом привязанности и партнёром с нарциссическими чертами часто начинаются с сильной симпатии, но со временем приводят к эмоциональному истощению. На первый взгляд кажется, что они притягиваются по принципу противоположностей, но на более глубоком уровне — их травмы и внутренние конфликты вступают в прямое противоречие. Сегодня мы разберём основные причины, почему людям с этими типами личности зачастую трудно быть друг с другом, несмотря на их бешеное обоюдное влечение.
Тревожный тип привязанности: высокая потребность в подтверждении
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Таким людям свойственно воспринимать отношения как основу личной стабильности. Им важно получать регулярные подтверждения любви, вовлечённости и поддержки. Как правило, такая установка формируется в детстве — в семьях, где эмоциональная связь с родителями была непредсказуемой или зависела от определённых условий. Во взрослом возрасте это превращается в постоянную внутреннюю настороженность: не исчез ли партнёр, всё ли в порядке, любят ли по-прежнему?
— При угрозе дистанции тревожный партнёр может стать более настойчивым, стремиться к контролю, искать знаки близости. Так он пытается справиться с внутренним беспокойством и хочет восстановить ощущение безопасности, — рассказывает Life.ru клинический психолог, психолог финансового менеджмента Юлия Тарибо.
Нарциссические черты: стремление к контролю и избегание уязвимости
В этом случае человек, наоборот, стремится сохранять дистанцию. Часто за внешней самоуверенностью скрывается высокая чувствительность к критике и глубокий страх быть отвергнутым или недостойным. Нередко нарциссические черты формируются в ответ на родительские ожидания успеха, внешней презентабельности, а не поддержку в эмоциональном плане.
Близость для них, поясняет далее эксперт, воспринимается как потенциальная угроза. Чем более настойчивым становится партнёр с тревожным типом, тем активнее нарцисс стремится отдалиться. «Это выражается в уходе от откровенных разговоров, внезапных паузах в общении, отсутствии готовности обсуждать чувства», — подчёркивает эксперт.
Нарцисс и тревожница: как противоположности ведут себя в паре
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Со слов клинического психолога, именно тут возникает основной конфликт: один партнёр стремится к сближению, другой — к дистанции. Тревожный человек в паре ощущает себя покинутым, а нарцисс — подавленным и загнанным. Оба реагируют на происходящее из собственных защитных позиций, не всегда осознавая свои истинные потребности. «Со временем это лишь ухудшает положение, постепенно такие отношения перестают быть ресурсными и становятся источником хронического напряжения», — поясняет эксперт.
Почему такой союз не может быть счастливым
Отношения между тревожной личностью и нарциссом редко развиваются в сторону здоровой близости, если оба не осознают собственные паттерны поведения и не работают над ними. Особенно сложно, если один из партнёров не признаёт проблемы или перекладывает ответственность. Без внутренней работы каждого история пары часто заканчивается выгоранием одного или сразу обоих.
Я нарцисс и хочу любить тревожницу: к чему готовиться
Людям с тревожным типом привязанности желательно заняться восстановлением самооценки, проработать страх быть отвергнутым. Нарциссам — стать более открытыми эмоционально, принять собственные чувства.
Отношения, в которых травмы партнёров накладываются друг на друга, редко становятся устойчивыми без глубокой личной трансформации. Понимание собственных сценариев и осознанность — ключ к тому, чтобы выбирать человека, с которым возможно формирование безопасной, взаимной и поддерживающей связи. Ранее Life.ru рассказывал, какие женские привычки в быту доводят мужчин до белого каления.
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