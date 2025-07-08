Не пара: Почему тревожнице и нарциссу не суждено быть вместе и какие травмы за это отвечают

Отношения между человеком с тревожным типом привязанности и партнёром с нарциссическими чертами часто начинаются с сильной симпатии, но со временем приводят к эмоциональному истощению. На первый взгляд кажется, что они притягиваются по принципу противоположностей, но на более глубоком уровне — их травмы и внутренние конфликты вступают в прямое противоречие. Сегодня мы разберём основные причины, почему людям с этими типами личности зачастую трудно быть друг с другом, несмотря на их бешеное обоюдное влечение.

Тревожный тип привязанности: высокая потребность в подтверждении

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Таким людям свойственно воспринимать отношения как основу личной стабильности. Им важно получать регулярные подтверждения любви, вовлечённости и поддержки. Как правило, такая установка формируется в детстве — в семьях, где эмоциональная связь с родителями была непредсказуемой или зависела от определённых условий. Во взрослом возрасте это превращается в постоянную внутреннюю настороженность: не исчез ли партнёр, всё ли в порядке, любят ли по-прежнему?

— При угрозе дистанции тревожный партнёр может стать более настойчивым, стремиться к контролю, искать знаки близости. Так он пытается справиться с внутренним беспокойством и хочет восстановить ощущение безопасности, — рассказывает Life.ru клинический психолог, психолог финансового менеджмента Юлия Тарибо.

Нарциссические черты: стремление к контролю и избегание уязвимости

В этом случае человек, наоборот, стремится сохранять дистанцию. Часто за внешней самоуверенностью скрывается высокая чувствительность к критике и глубокий страх быть отвергнутым или недостойным. Нередко нарциссические черты формируются в ответ на родительские ожидания успеха, внешней презентабельности, а не поддержку в эмоциональном плане. Юлия Тарибо Клинический психолог, психолог финансового менеджмента

Близость для них, поясняет далее эксперт, воспринимается как потенциальная угроза. Чем более настойчивым становится партнёр с тревожным типом, тем активнее нарцисс стремится отдалиться. «Это выражается в уходе от откровенных разговоров, внезапных паузах в общении, отсутствии готовности обсуждать чувства», — подчёркивает эксперт.

Нарцисс и тревожница: как противоположности ведут себя в паре

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Со слов клинического психолога, именно тут возникает основной конфликт: один партнёр стремится к сближению, другой — к дистанции. Тревожный человек в паре ощущает себя покинутым, а нарцисс — подавленным и загнанным. Оба реагируют на происходящее из собственных защитных позиций, не всегда осознавая свои истинные потребности. «Со временем это лишь ухудшает положение, постепенно такие отношения перестают быть ресурсными и становятся источником хронического напряжения», — поясняет эксперт.

Почему такой союз не может быть счастливым

Отношения между тревожной личностью и нарциссом редко развиваются в сторону здоровой близости, если оба не осознают собственные паттерны поведения и не работают над ними. Особенно сложно, если один из партнёров не признаёт проблемы или перекладывает ответственность. Без внутренней работы каждого история пары часто заканчивается выгоранием одного или сразу обоих.

Я нарцисс и хочу любить тревожницу: к чему готовиться

Людям с тревожным типом привязанности желательно заняться восстановлением самооценки, проработать страх быть отвергнутым. Нарциссам — стать более открытыми эмоционально, принять собственные чувства. Юлия Тарибо Клинический психолог, психолог финансового менеджмента