Чудо на миллион: Подросток провёл ночь на доске для сёрфинга в открытом океане и выжил

В Австралии 19-летнего сёрфера Дарси Дифхольтса нашли живым спустя сутки после исчезновения. Молодой человек провёл ночь на доске посреди океана и сумел доплыть до отдалённого острова. О его пропаже сообщила подруга семьи Кейси Микер, после чего началась масштабная операция. Об этом сообщил Australian Broadcasting Corporation (ABC).

9 июля Дарси отправился сёрфить у пляжа Уан-Три на севере штата Новый Южный Уэльс. В тот день домой так и не вернулся. Семья обнаружила на берегу его велосипед, одежду и обувь. Дарси провёл ночь на доске в океане, а затем доплыл до острова Норт-Солитари в 13 километрах от места старта. Вода в тот день была спокойной, и спасатели затрудняются объяснить, как он оказался так далеко.