Чудо на миллион: Подросток провёл ночь на доске для сёрфинга в открытом океане и выжил
ABC: В Австралии сёрфер провёл ночь в открытом океане и выжил
Австралийский сёрфер Дарси Дифхольтс. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Terry Deefholts
В Австралии 19-летнего сёрфера Дарси Дифхольтса нашли живым спустя сутки после исчезновения. Молодой человек провёл ночь на доске посреди океана и сумел доплыть до отдалённого острова. О его пропаже сообщила подруга семьи Кейси Микер, после чего началась масштабная операция. Об этом сообщил Australian Broadcasting Corporation (ABC).
«Это немного сюрреалистично. Я был на грани того, чтобы думать о самом худшем», — признался отец юноши.
9 июля Дарси отправился сёрфить у пляжа Уан-Три на севере штата Новый Южный Уэльс. В тот день домой так и не вернулся. Семья обнаружила на берегу его велосипед, одежду и обувь. Дарси провёл ночь на доске в океане, а затем доплыл до острова Норт-Солитари в 13 километрах от места старта. Вода в тот день была спокойной, и спасатели затрудняются объяснить, как он оказался так далеко.
Отец Дарси Терри Дифхолтс назвал произошедшее «чудом на миллион».
Ранее Life.ru рассказывал, что в Мексике сёрферы нашли на берегу двухметровую «рыбу Судного дня». Речь идёт о ремень-рыбе, также называемой сельдяным королём.