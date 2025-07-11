Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 11:27

Чудо на миллион: Подросток провёл ночь на доске для сёрфинга в открытом океане и выжил

ABC: В Австралии сёрфер провёл ночь в открытом океане и выжил

Австралийский сёрфер Дарси Дифхольтс. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Terry Deefholts

Австралийский сёрфер Дарси Дифхольтс. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Terry Deefholts

В Австралии 19-летнего сёрфера Дарси Дифхольтса нашли живым спустя сутки после исчезновения. Молодой человек провёл ночь на доске посреди океана и сумел доплыть до отдалённого острова. О его пропаже сообщила подруга семьи Кейси Микер, после чего началась масштабная операция. Об этом сообщил Australian Broadcasting Corporation (ABC).

«Это немного сюрреалистично. Я был на грани того, чтобы думать о самом худшем», — признался отец юноши.

9 июля Дарси отправился сёрфить у пляжа Уан-Три на севере штата Новый Южный Уэльс. В тот день домой так и не вернулся. Семья обнаружила на берегу его велосипед, одежду и обувь. Дарси провёл ночь на доске в океане, а затем доплыл до острова Норт-Солитари в 13 километрах от места старта. Вода в тот день была спокойной, и спасатели затрудняются объяснить, как он оказался так далеко.

Отец Дарси Терри Дифхолтс назвал произошедшее «чудом на миллион».

Учёных поразил «дружелюбный» дельфин-убийца, орудующий у берегов Британии
Учёных поразил «дружелюбный» дельфин-убийца, орудующий у берегов Британии

Ранее Life.ru рассказывал, что в Мексике сёрферы нашли на берегу двухметровую «рыбу Судного дня». Речь идёт о ремень-рыбе, также называемой сельдяным королём.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar