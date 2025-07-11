Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал канцлера ФРГ Фридриха Мерца как убеждённого сторонника конфронтационной политики в отношении России, подчеркнув, что Москва внимательно отслеживает его действия и учитывает их при планировании своих шагов. По словам Пескова, Мерц активно выступает за усиление агрессивной мобилизации Европы против России.

«Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», — подчеркнул пресс-секретарь президента.