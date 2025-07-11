Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 11:14

Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал канцлера ФРГ Фридриха Мерца как убеждённого сторонника конфронтационной политики в отношении России, подчеркнув, что Москва внимательно отслеживает его действия и учитывает их при планировании своих шагов. По словам Пескова, Мерц активно выступает за усиление агрессивной мобилизации Европы против России.

«Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Разуверившийся в переговорах Мерц собрался купить Patriot для защиты неба Украины
Разуверившийся в переговорах Мерц собрался купить Patriot для защиты неба Украины

Ранее Фридрих Мерц сообщил, что в диалоге с президентом США Дональдом Трампом он акцентировал важность продолжения военной и гуманитарной поддержки Украины со стороны Соединённых Штатов.

Оксана Попова
  • Новости
  • Германия
  • Дмитрий Песков
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar