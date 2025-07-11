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11 июля, 11:18

Сотрудники Кремля не выполняют рекомендации избегать выхода на улицу в жару

Песков: Сотрудники Кремля работают в жару в штатном режиме

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сотрудники администрации президента продолжают работать в обычном режиме, несмотря на аномальную жару в Москве. Решение о выходе на улицу каждый принимает самостоятельно. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как 34-градусная жара влияет на работу в Кремле.

Песков отметил, что сотрудники администрации не следуют рекомендациям специалистов избегать выхода на улицу без необходимости. Он пояснил, что те, кто любит жаркую погоду, могут выходить на улицу, а те, кто плохо переносит зной, остаются в помещениях.

Пресс-секретарь подчеркнул, что работа ведётся в штатном режиме, и напомнил, что температура в 34 градуса наблюдается не только в Кремле, но и по всей Москве, а также в Подмосковье.

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Напомним, четверг, 10 июля, стал самым жарким днем с начала года, когда температура достигла 33,7 градуса, побив рекорд 1996 года. По прогнозам, в пятницу ожидается еще более высокая температура.

Александр Юнашев
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