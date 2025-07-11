В Госдуме обосновали отказ от сокращения рабочего дня из-за аномальной жары

Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на два часа при температуре в помещении выше +28,5 °С. Комментируя это предложение «Ридусу», депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила сложности с выполнением некоторых требований по температурному режиму.

«Работодатель обязан по СанПиН контролировать и обеспечивать нормальную температуру воздуха, температуру рабочих поверхностей и соответствующую циркуляцию воздушных масс. Как минимум три таких параметра при увеличении температур работодатель обязан контролировать в постоянном режиме... Бывают сложности с поверхностями, поскольку какой-то станок при работе нагревается», — сказала депутат.

При этом Бессараб добавила, что действующие в России санитарные нормативы предусматривают достаточный набор мер для обеспечения приемлемой температуры в помещениях и позволяют избежать перерывов на охлаждение там, где они нежелательны.

По её словам, приведённые в нормативах мероприятия, такие как проветривание, обеспечение водой, охлаждение поверхностей и поддержание вентиляции, являются эффективными. Бессараб подчеркнула, что если требуемый температурный режим соблюдается, сокращать рабочий день не требуется.