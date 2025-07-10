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Регион
10 июля, 15:12

Врач объяснил, почему Госдуме следовало принять закон о сокращении рабочего дня в жару

Врач Одинец: От плохого самочувствия работников компании теряют гораздо больше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Cervo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Cervo

Сокращение рабочего дня в жаркую погоду – полезная инициатива, предложенная Роспотребнадзором. Часто плохое самочувствие сотрудников существенно снижает их эффективность, заявил «Постньюс» академик РАЕН, врач Алексей Одинец.

Специалист отметил, что недомогание часто появляется из-за перепада температур и использования кондиционеров. Особенно опасными становятся старые кондиционеры, которые «умертвляют» воздух, уничтожая аэроионы и снижая активность головного мозга.

«Они полностью делают воздух мёртвым. Аэроионы уничтожаются лопастями, заземляются и исчезают», — сказал Одинец, предупредив, что в таких условиях эффективность работы головного мозга заметно снижается.

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Напомним, что в связи с аномальной жарой в Москве Роспотребнадзор порекомендовал работодателям скорректировать рабочий график, сократив его минимум на четыре часа при температуре в помещениях выше 30 градусов. Ведомство также призвало обеспечивать соблюдение питьевого режима и включать в рацион сотрудников больше овощей и фруктов для укрепления иммунитета и предотвращения перегрева. Идею об уменьшении продолжительности рабочего дня в условиях повышенных температур решили внести и в Госдуму, но там предложение не оценили. Законопроект был отклонён.

Наталья Афонина
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