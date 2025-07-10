Врач объяснил, почему Госдуме следовало принять закон о сокращении рабочего дня в жару

Напомним, что в связи с аномальной жарой в Москве Роспотребнадзор порекомендовал работодателям скорректировать рабочий график, сократив его минимум на четыре часа при температуре в помещениях выше 30 градусов. Ведомство также призвало обеспечивать соблюдение питьевого режима и включать в рацион сотрудников больше овощей и фруктов для укрепления иммунитета и предотвращения перегрева. Идею об уменьшении продолжительности рабочего дня в условиях повышенных температур решили внести и в Госдуму, но там предложение не оценили. Законопроект был отклонён.