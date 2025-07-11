В России может появиться аналог «Пушкинской карты» для семей с детьми

В России для семей с детьми предложили ввести новую меру поддержки — «Тютчевскую карту», аналогичную «Пушкинской карте». Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель её фракции в Госдуме Сергей Миронов. Депутат убеждён, что положительный опыт «Пушкинской карты» необходимо распространить на семьи с дошкольниками и учениками младших и средних классов.

«Сегодня жизнь показывает, что наше предложение более чем актуально — для огромного числа семей посещение культурных мероприятий становится роскошью», — отметил он.

По словам Миронова, соавтором инициативы выступила его коллега по партии Яна Лантратова. Они направили соответствующее предложение министру культуры России Ольге Любимовой. Согласно тексту направленного законопроекта, программу «Тютчевская карта» предлагается распространить на детей в возрасте от четырёх до 14 лет и их родителей.