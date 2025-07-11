«Непредсказуемый эффект»: Эксперт назвала ароматы, которые в жару «задушат» соседей по вагону метро

С приходом летней жары выбор парфюма становится особенно важным. Кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Екатерина Вольнова рассказала Life.ru, почему неудачный аромат в сочетании с потом может усилить неприятный запах тела и какие духи лучше всего подходят для летнего сезона.

С наступлением жаркого сезона проблема неприятного запаха тела обостряется. Это связано не с самим потоотделением, которое является естественным механизмом терморегуляции, а с активностью кожной микробиоты. Апокринные железы выделяют пот, богатый липидами и белками, которые становятся субстратом для бактерий рода Corynebacterium и Staphylococcus. Екатерина Вольнова Кандидат технических наук, и.о. заведующего кафедрой биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

По словам эксперта, при расщеплении компонентов пота бактериями рода Corynebacterium и Staphylococcus выделяются летучие вещества, именно они и дают резкий запах. Сам парфюм не решает проблему, поэтому так важно, чтобы его состав сочетался с микробиомом кожи, иначе запах может стать ещё более неприятным.

«Многие совершают ошибку, выбирая для жаркой погоды тяжёлые восточные или сладкие цветочные ароматы. Такие композиции при смешивании с потом могут давать непредсказуемый химический эффект, усиливая неприятный запах вместо его нейтрализации», — отметила Вольнова.

Для летнего сезона эксперт рекомендует лёгкие цитрусовые и акватические ароматы с антибактериальными добавками, такими как мята, эвкалипт, чайное дерево и лимон. Важно выбирать парфюмы с концентрацией не более 15–20%, чтобы избежать раздражения кожи из-за пота. Также собеседница Life.ru рекомендует использовать дезодоранты с алюмо-калиевыми квасцами и наносить духи на чистую, сухую кожу в точках пульса.