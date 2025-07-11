Полив под запретом: Власти Британии объявили войну садоводам

В графствах Кент и Сассекс (Великобритания) введён полный запрет на использование садовых шлангов и систем полива. Как сообщает Daily Express, экстренные меры связаны с критическим обмелением водохранилищ после продолжительной засухи.

«Рекордный спрос на воду при истощенных запасах создаёт реальную угрозу перебоев водоснабжения для населения», — заявили представители водоснабжающих компаний.

Ситуация усугубляется новым погодным предупреждением Метеорологической службы Великобритании. Синоптики прогнозируют, что установившееся над Атлантикой высокое давление приведет к резкому росту температур, достигнув к выходным критериев аномальной жары.

Нарушителям новых правил грозит значительный штраф — до 1 000 фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей). Водоканалы призывают жителей соблюдать ограничения, чтобы избежать полного истощения водных ресурсов в регионе.

Отметим, что это уже второе за лето введение подобных ограничений в Юго-Восточной Англии, где традиционно отмечается наиболее напряжённая ситуация с водоснабжением в засушливые периоды.