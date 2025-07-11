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11 июля, 12:20

Полив под запретом: Власти Британии объявили войну садоводам

DE: Великобритания ввела запрет на использование садовых шлангов из-за засухи

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В графствах Кент и Сассекс (Великобритания) введён полный запрет на использование садовых шлангов и систем полива. Как сообщает Daily Express, экстренные меры связаны с критическим обмелением водохранилищ после продолжительной засухи.

«Рекордный спрос на воду при истощенных запасах создаёт реальную угрозу перебоев водоснабжения для населения», — заявили представители водоснабжающих компаний.

Ситуация усугубляется новым погодным предупреждением Метеорологической службы Великобритании. Синоптики прогнозируют, что установившееся над Атлантикой высокое давление приведет к резкому росту температур, достигнув к выходным критериев аномальной жары.

Нарушителям новых правил грозит значительный штраф — до 1 000 фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей). Водоканалы призывают жителей соблюдать ограничения, чтобы избежать полного истощения водных ресурсов в регионе.

Отметим, что это уже второе за лето введение подобных ограничений в Юго-Восточной Англии, где традиционно отмечается наиболее напряжённая ситуация с водоснабжением в засушливые периоды.

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Ранее столичные власти продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в связи с сохранением экстремально высоких температур. По данным метеорологов, в ближайшие дни температура в Москве превысит климатическую норму на 7–9 градусов. Такие аномальные показатели создают повышенную нагрузку на инфраструктуру и угрожают здоровью горожан, особенно пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Алиса Хуссаин
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