Полив под запретом: Власти Британии объявили войну садоводам
DE: Великобритания ввела запрет на использование садовых шлангов из-за засухи
Обложка © Шедеврум / Life.ru
В графствах Кент и Сассекс (Великобритания) введён полный запрет на использование садовых шлангов и систем полива. Как сообщает Daily Express, экстренные меры связаны с критическим обмелением водохранилищ после продолжительной засухи.
«Рекордный спрос на воду при истощенных запасах создаёт реальную угрозу перебоев водоснабжения для населения», — заявили представители водоснабжающих компаний.
Ситуация усугубляется новым погодным предупреждением Метеорологической службы Великобритании. Синоптики прогнозируют, что установившееся над Атлантикой высокое давление приведет к резкому росту температур, достигнув к выходным критериев аномальной жары.
Нарушителям новых правил грозит значительный штраф — до 1 000 фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей). Водоканалы призывают жителей соблюдать ограничения, чтобы избежать полного истощения водных ресурсов в регионе.
Отметим, что это уже второе за лето введение подобных ограничений в Юго-Восточной Англии, где традиционно отмечается наиболее напряжённая ситуация с водоснабжением в засушливые периоды.
Ранее столичные власти продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в связи с сохранением экстремально высоких температур. По данным метеорологов, в ближайшие дни температура в Москве превысит климатическую норму на 7–9 градусов. Такие аномальные показатели создают повышенную нагрузку на инфраструктуру и угрожают здоровью горожан, особенно пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.