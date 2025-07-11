«Не надо быть хакером»: Эксперты забили тревогу из-за волны эротических дипфейков

Эротические дипфейки стали мощным инструментом шантажа, усиливающим психологическое давление на жертв. Об опасности этой технологии предупредили эксперты по кибербезопасности в беседе с РИАМО.

Дипфейки сами по себе являются мощным инструментом психологического давления на потенциальную жертву, отметил ведущий эксперт по сетевым угрозам Константин Горбунов. Он подчеркнул, что добавление табуированной темы эротики делает это давление ещё сильнее.

«Шантажируя потенциальную жертву фото- и видеоматериалами интимного характера, злоумышленник может добиться любой цели: выманить нужные данные, заставить перевести деньги и так далее», — рассказал специалист.

Эксперт Сергей Полунин дополнил, что применение эротических дипфейков направлено на репутацию как специфический тип актива. Именно это, по его словам, позволяет злоумышленникам выстраивать разнообразные сценарии, включая прямой шантаж, тем более что общество относится к подобным ситуациям крайне предвзято, что отлично известно мошенникам.

«При этом важно понимать, что вымогателям не надо быть ни хакерами, ни мастерами социальной инженерии. Наличие качественного эротического дипфейка всё сделает за них», — подчеркнул Полунин.

Эксперт по социотехническому тестированию Яков Филёвский пояснил, что создать подробные компрометирующие материалы сегодня практически не составляет труда. Несмотря на цензуру в большинстве ИИ-сервисов, по его словам, остаются инструменты, работающие «в чёрную», генерирующие дипфейк-материалы за считанные минуты и превращающие шантаж в масштабируемый и относительно дешёвый инструмент давления.