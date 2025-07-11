Эстонские чиновники всерьёз претендуют на влияние в мировой политике, о чём свидетельствует активная позиция властей. Однако, как подчеркнул международник и обозреватель Царьграда Сергей Латышев, подобная прыть Таллина вряд ли будет иметь долгосрочный эффект.

Он отметил, что западные страны, в особенности США, систематически нарушают введённые ими же санкции против других государств, когда это им выгодно. Он привёл пример с газом: формально нельзя покупать российский газ напрямую, но можно приобрести его через перекупщика дороже, не нарушая санкций на бумаге. Латышев отметил, что американцы часто не утруждают себя даже такими схемами, поскольку считают законы и санкции обязательными для других, но не для себя.

Эстонии в данном контексте удалось удивить остальных. По словам Латышева, это лишний раз подтверждает её статус не вполне западной и в чём-то ребяческой страны.

«Таллин угрожает заблокировать 18-й пакет европейских санкций против России. На том основании, что ряд стран ЕС намерен их… смягчить. С учётом того, что государственности Эстонии нет и сотни лет и у Таллина ничтожный опыт выживания в нашем жестоком мире, эта прыть ненадолго», — заключил эксперт.