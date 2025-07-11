В России появятся два новых круизных лайнера

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) получила задачу в течение трёх лет передать заказчику два серийных круизных лайнера проекта 00840 вслед за головным судном. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в своём видеообращении к участникам церемонии спуска на воду лайнера «Николай Жарков» на заводе ОСК «Красное Сормово».

Мантуров отметил, что спуск четырехпалубного лайнера на воду означает переход к завершающему этапу работ. Он выразил уверенность, что судно будет сдано в эксплуатацию до конца текущего года и начнет обслуживать туристические маршруты уже следующей весной. По его словам, основные технологические трудности уже преодолены, что позволяет приступить к выполнению задачи по строительству двух серийных лайнеров в установленные сроки.

Вице-премьер напомнил, что возрождение компетенций в строительстве круизных судов смешанного плавания «река-море», утраченных в России на десятилетия, началось именно на «Красном Сормово» с лайнера «Мустай Карим».

Он также подчеркнул, что реализация проекта 00840 позволит предприятию укрепить позиции в качестве одной из ведущих российских верфей, специализирующихся на строительстве современных и комфортабельных круизных лайнеров.

«Николай Жарков» — четырёхпалубный круизный лайнер класса «река-море», разработанный конструкторским бюро ОСК «Вымпел» с применением самых современных технологий российского судостроения. Судно названо в честь выдающегося судостроителя, Героя Труда РФ Николая Сергеевича Жаркова, долгие годы возглавлявшего завод «Красное Сормово».