«Будет стараться нанести поражение»: В Госдуме раскрыли причину «важного заявления» Трампа о России
Депутат Журавлёв: Трамп всегда будет хотеть нанести поражение России
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что действия президента США Дональда Трампа направлены на нанесение ущерба России, поскольку американский лидер в первую очередь отстаивает интересы своей страны. Парламентарий подчеркнул необходимость проявления высокого дипломатического искусства со стороны России в условиях такого соперничества.
«Трамп всегда будет стараться нанести России поражение, даже изображая, будто испытывает дружеские чувства», — сказал Журавлёв в беседе с NEWS.ru.
Депутат подчеркнул, что в отсутствие прогресса на дипломатическом фронте, российские войска продолжают продвигаться к целям спецоперации.
Относительно анонса Трампа о «важном заявлении», парламентарий выразил скептицизм, указав на склонность американского президента к обещаниям, которые не всегда выполняются. Однако в Госдуме напомнили о необходимости учитывать, что американский лидер возглавляет страну с мощной армией и развитой военной промышленностью.
Ранее стало известно, что Трамп заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений. В этот же день спецпредставитель Белого дома Кит Келлог собирается приехать на Украину, где проведёт целую неделю. В последний раз он посещал Незалежную в феврале.