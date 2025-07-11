Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что действия президента США Дональда Трампа направлены на нанесение ущерба России, поскольку американский лидер в первую очередь отстаивает интересы своей страны. Парламентарий подчеркнул необходимость проявления высокого дипломатического искусства со стороны России в условиях такого соперничества.

«Трамп всегда будет стараться нанести России поражение, даже изображая, будто испытывает дружеские чувства», — сказал Журавлёв в беседе с NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что в отсутствие прогресса на дипломатическом фронте, российские войска продолжают продвигаться к целям спецоперации.

Относительно анонса Трампа о «важном заявлении», парламентарий выразил скептицизм, указав на склонность американского президента к обещаниям, которые не всегда выполняются. Однако в Госдуме напомнили о необходимости учитывать, что американский лидер возглавляет страну с мощной армией и развитой военной промышленностью.