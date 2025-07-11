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Регион
11 июля, 13:12

«Будет стараться нанести поражение»: В Госдуме раскрыли причину «важного заявления» Трампа о России

Депутат Журавлёв: Трамп всегда будет хотеть нанести поражение России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил, что действия президента США Дональда Трампа направлены на нанесение ущерба России, поскольку американский лидер в первую очередь отстаивает интересы своей страны. Парламентарий подчеркнул необходимость проявления высокого дипломатического искусства со стороны России в условиях такого соперничества.

«Трамп всегда будет стараться нанести России поражение, даже изображая, будто испытывает дружеские чувства», — сказал Журавлёв в беседе с NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что в отсутствие прогресса на дипломатическом фронте, российские войска продолжают продвигаться к целям спецоперации.

Относительно анонса Трампа о «важном заявлении», парламентарий выразил скептицизм, указав на склонность американского президента к обещаниям, которые не всегда выполняются. Однако в Госдуме напомнили о необходимости учитывать, что американский лидер возглавляет страну с мощной армией и развитой военной промышленностью.

Келлога отправили на Украину после анонса Трампа о «важном заявлении»
Келлога отправили на Украину после анонса Трампа о «важном заявлении»

Ранее стало известно, что Трамп заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений. В этот же день спецпредставитель Белого дома Кит Келлог собирается приехать на Украину, где проведёт целую неделю. В последний раз он посещал Незалежную в феврале.

Наталья Демьянова
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