МВД создаст ID-карты для мигрантов с биометрией и цифровым досье

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ анонсировало внедрение ID-карты, которая станет единым удостоверением личности для мигрантов на территории России. Новый документ будет содержать чип с биометрическими данными — фотографией и отпечатками пальцев.

«На базе данного информационного ресурса в дальнейшем будут реализованы другие современные технические решения, например, введение ID-карты — единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России с электронным носителем информации», - говорится в сообщении.

Все сведения об иностранцах, ранее разбросанные по разным ведомственным базам, планируется объединить в единое цифровое досье. Оно будет формироваться автоматически на основе данных из информационных систем государственных служб. Цель проекта — обеспечить точный и оперативный учёт мигрантов, а также упростить управление миграционной ситуацией в стране. Создание ресурса поручено МВД.