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Регион
11 июля, 13:22

На Украине признались в публиковании фальшивого отчёта ООН об обстреле Еленовки

В Киеве признали, что опубликовали фейк под видом отчёта ООН об обстреле Еленовки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoschmidt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoschmidt

Офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека признал, что распространил дезинформацию об отчёте ООН, в котором рассматривалась ответственность России за удар по Еленовке в 2022 году. Об этом пишет издание «Следствие. Инфо».

В конце июня в социальных сетях украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца был опубликован пост, ссылающийся на некий «внутренний анализ ООН», который, по утверждению, якобы «подтверждал» причастность России к удару по Еленовке в ДНР.

«Журналисты «Следствия.Инфо» заметили несоответствия. В частности, в первоисточнике — на сайте Centre for Human Rights in Armed Conflict — говорилось, что расследование «не является докладом ООН», — говорится в публикации.

Впоследствии редакция обратилась к Лубинцу и признала в его офисе факт распространения недостоверной информации.

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Напомним, в конце июля 2022 года следственный изолятор в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, включая бойцов полка «Азов»*, подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По данным Минобороны РФ, для обстрела была использована американская реактивная система залпового огня HIMARS. В результате инцидента погибли 50 украинских военнопленных, 73 получили ранения.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Наталья Демьянова
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