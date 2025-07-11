Бусю и Машу заживо замуровали в яме в Москве

В районе Выхино-Жулебино рабочие во время ремонта теплотрассы закопали заживо двух кошек. Об этом 360.ru рассказали местные жители.

Россиянки нашли кошек в котловане. Видео © 360.ru

История произошла около жилого дома на Лермонтовском проспекте. Привитые и стерилизованные чёрно-белые кошки Буся и Маша, около десяти лет жили в подвале. Они забрались в котлован, образовавшийся при ремонте. Строители, по словам очевидцев, закопали их, видя, что кошки находятся там.

Под землёй они провели восемь дней. Спасение животных стало возможным благодаря усилиям неравнодушных жителей и волонтёров.

«Кошек искали везде, услышали звуки из-под земли, начали обзвон всех служб — ни одна не отозвалась. Восемь дней пытались легально решить вопрос, но ничего не получилось, пришлось ночью самим копать. Истощены, но поели и попили. Хорошо, в трубах была вода — так бы не выжили», — рассказала местная жительница.