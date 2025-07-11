«Найдут и накажут»: Похваставшуюся полётом на военном самолёте блогершу назвали недалёкой

Инцидент с блогером из Екатеринбурга Марией Шалаевой, прилетевшей в Ростов-на-Дону на военном борту, станет предметом расследования. Об этом сообщил генерал-майор авиации Владимир Попов.

Блогерша похвасталась полётом на военном самолёте. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalaeva.ma

«Недалёкого ума люди, которые не понимают состояния сегодняшнего дня, обстановки этой, как я бы сказал, даже более обширной, военно-политической. И этим сейчас хвастаться ни в коем случае нельзя. Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолёт, где она была, и этих ребят накажут», — заявил он в беседе с изданием «Абзац».

Попов пояснил, что хотя гражданские лица изредка и пользуются возможностью перелётов на военных бортах, обычно это касается волонтёров, которых необходимо оперативно доставить в нужную точку. Генерал выразил мнение, что действия блогерши на фоне сложной военной ситуации серьёзно навредили репутации отрасли.

Он также упомянул, что жёны тяжелораненых военнослужащих иногда получают разрешение сопровождать своих мужей для оказания моральной поддержки, но это требует оформления соответствующих документов. По словам Попова, многие действительно нуждаются в такой возможности, однако после инцидента с блогершей к подобным запросам будут относиться с повышенной настороженностью.

Ролик екатеринбурженки Шалаевой вызвал резонанс благодаря своему вызывающему началу: «Кто сказал, что самолёты в Ростов не летают? Просто не все и не для всех». Далее она продемонстрировала перелёт с сыном на военно-транспортном самолёте, подчеркнув, что организовал его «человек Кремля». Шалаева также не упустила возможности раскритиковать местных женихов, заявив об их ненадёжности по сравнению с её загадочным покровителем. Спустя несколько часов блогерша удалила скандальное видео из блога.