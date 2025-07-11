Администрация Трампа увольняет 1300 сотрудников Госдепа

Госдепартамент США приступил к масштабному сокращению штата, планируя уволить более 1300 сотрудников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

По информации агентства, предварительные уведомления уже направлены 1107 гражданским служащим и 246 дипломатам.

«В рамках реорганизации ведомство оптимизирует внутренние операции для концентрации на дипломатических приоритетах», — говорится в официальном уведомлении для сотрудников.

Администрация Трампа и госсекретарь США Марко Рубио называют эти меры необходимыми для повышения эффективности работы ведомства. Как отмечают действующие и бывшие дипломаты, подобные сокращения могут негативно сказаться на международном влиянии США и способности страны противостоять глобальным вызовам. Западные таблоиды сообщают, что общее число сокращений может достичь 1800 человек.