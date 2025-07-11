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11 июля, 13:48

Администрация Трампа увольняет 1300 сотрудников Госдепа

AP: Госдеп США уволит свыше 1300 сотрудников в рамках реформы

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / westy

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / westy

Госдепартамент США приступил к масштабному сокращению штата, планируя уволить более 1300 сотрудников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

По информации агентства, предварительные уведомления уже направлены 1107 гражданским служащим и 246 дипломатам.

«В рамках реорганизации ведомство оптимизирует внутренние операции для концентрации на дипломатических приоритетах», — говорится в официальном уведомлении для сотрудников.

Администрация Трампа и госсекретарь США Марко Рубио называют эти меры необходимыми для повышения эффективности работы ведомства. Как отмечают действующие и бывшие дипломаты, подобные сокращения могут негативно сказаться на международном влиянии США и способности страны противостоять глобальным вызовам. Западные таблоиды сообщают, что общее число сокращений может достичь 1800 человек.

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Ранее сообщалось, что политика администрации Трампа привела к эмоциональному выгоранию среди работников Государственного департамента США. В условиях предстоящих массовых увольнений и увеличившейся рабочей нагрузки, вызванной эвакуацией граждан США из Ближнего Востока, моральный дух сотрудников ведомства заметно снизился.

Алиса Хуссаин
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