Госдеп: Трамп оценит идеи Лаврова и Рубио, чтобы определить шаги США по Украине
Госдепартамент США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jim Lambert
Дальнейшие шаги Соединённых Штатов по ситуации вокруг конфликта на Украине будут определяться выводами президента Дональда Трампа относительно новых идей, которыми обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
Как сообщила Брюс, госсекретарь Рубио после встречи с главой МИД России Лавровым в Куала-Лумпуре передал, что российская сторона представила «определённые идеи, о которых он проинформирует президента Трампа».
По её словам, именно то, что скажет глава Белого дома по этому поводу, определит дальнейшие действия Вашингтона в контексте российско-украинских отношений.
Напомним, Рубио сообщил, что Лавров представил ему новые идеи Москвы относительно конфликта на Украине, которые никогда ранее не обсуждались. В то же время госсекретарь США подчеркнул, что Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России по вопросам украинского конфликта.