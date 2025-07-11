Госдеп: Трамп оценит идеи Лаврова и Рубио, чтобы определить шаги США по Украине

Дальнейшие шаги Соединённых Штатов по ситуации вокруг конфликта на Украине будут определяться выводами президента Дональда Трампа относительно новых идей, которыми обменялись министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Как сообщила Брюс, госсекретарь Рубио после встречи с главой МИД России Лавровым в Куала-Лумпуре передал, что российская сторона представила «определённые идеи, о которых он проинформирует президента Трампа».