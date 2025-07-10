Рубио: Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Штатов Дональд Трамп выразил своё разочарование в связи с тем, что, по его мнению, Россия не проявляет достаточной уступчивости в вопросе урегулирования украинского кризиса. Несмотря на это, Америка не намерена отказываться от диалога и продолжит поиск путей к разрешению ситуации.

По словам Рубио, Трамп чётко дал понять своё недовольство отсутствием большей податливости со стороны России в стремлении положить конец конфликту. Эти заявления прозвучали после встречи Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на площадке АСЕАН. Госсекретарь выразил надежду на изменение позиции российской стороны и подтвердил приверженность США процессу урегулирования, подчеркнув намерение Вашингтона искать возможности для сдвига в текущем положении дел.