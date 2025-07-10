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10 июля, 16:29

Рубио: Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России по Украине

Обложка © ТАСС / ZUMA / Chris Kleponis

Обложка © ТАСС / ZUMA / Chris Kleponis

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что президент Штатов Дональд Трамп выразил своё разочарование в связи с тем, что, по его мнению, Россия не проявляет достаточной уступчивости в вопросе урегулирования украинского кризиса. Несмотря на это, Америка не намерена отказываться от диалога и продолжит поиск путей к разрешению ситуации.

По словам Рубио, Трамп чётко дал понять своё недовольство отсутствием большей податливости со стороны России в стремлении положить конец конфликту. Эти заявления прозвучали после встречи Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на площадке АСЕАН. Госсекретарь выразил надежду на изменение позиции российской стороны и подтвердил приверженность США процессу урегулирования, подчеркнув намерение Вашингтона искать возможности для сдвига в текущем положении дел.

Рубио также отметил неудовлетворённость американской стороны застопорившимся переговорным процессом между Россией и Украиной, в котором не наблюдается ощутимого прогресса. Он подчеркнул значительные усилия, которые США приложили к решению этого вопроса. Рубио заверил, что в кратчайшие сроки передаст отчёт о своей беседе с Лавровым в Вашингтон, выразив надежду на то, что на основе обмена мнениями удастся выработать более конкретные предложения.

Журналистка CNN: Рубио подмигнул Лаврову на переговорах в Малайзии
Журналистка CNN: Рубио подмигнул Лаврову на переговорах в Малайзии

В рамках своего визита в Малайзию, где запланированы многочисленные дипломатические встречи, глава МИД РФ Сергей Лавров провёл часовую беседу с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе переговоров были затронуты ключевые международные проблемы, включая ситуацию в Украине, Иране и Сирии. Американский политик, в частности, выразил заинтересованность США в разработке чёткого плана действий, направленного на окончательное разрешение украинского кризиса. Также Рубио рассказал об интересном предложении Лаврова по Украине.

Николь Вербер
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