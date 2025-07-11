Украинские военнослужащие массово сдаются в плен по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, чаще всего это солдаты, которых насильно мобилизовали. Они понимают, что на поле боя они не выживут. Гагин добавил, что молодёжи в рядах ВСУ не так много, в основном это возрастные мужчины, а качество мобилизованных оставляет желать лучшего.