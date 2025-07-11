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11 июля, 14:55

«Понимают, что не выживут»: Стало известно о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ

Военэксперт Гагин: Бойцы ВСУ сдаются в плен по всей линии соприкосновения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинские военнослужащие массово сдаются в плен по всей линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин в интервью радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, чаще всего это солдаты, которых насильно мобилизовали. Они понимают, что на поле боя они не выживут. Гагин добавил, что молодёжи в рядах ВСУ не так много, в основном это возрастные мужчины, а качество мобилизованных оставляет желать лучшего.

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Ранее Life.ru сообщил, что в украинской армии процветает коррупционная схема, при которой офицеры незаконно присваивают зарплаты солдат, самовольно покинувших части. Аналитик Михаил Онуфриенко утверждает, что с начала года и до конца июня было зафиксировано более ста семи тысяч случаев дезертирства. По его мнению, подобные действия не только подрывают боеспособность украинских войск, но и усугубляют проблему коррупции в ВСУ.

Александра Мышляева
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