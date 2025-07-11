«Двигались зигзагами»: Доктор Мясников раскрыл детали встречи с НЛО в самом таинственном регионе РФ
Доктор Мясников рассказал о встрече с НЛО во время похода в Хакасии
Александр Мясников. Обложка © Telegram / Доктор Мясников
Доктор Александр Мясников рассказал историю о посещении Хакасии, где он встретил НЛО. По словам медика, в этом регионе практически каждую ночь можно наблюдать неопознанные летающие объекты, причём речь идёт отнюдь не о спутниках или падающих звёздах.
«Хакасия не зря — самое известное среди уфологов место. НЛО тут можно видеть почти каждую ночь. Нет, не спутники, не падающие звёзды — именно НЛО. Мы с сыном увидели их в первый же свой поход», — заявил Мясников в своём телеграм-канале.
Медик поделился историей о своем первом наблюдении НЛО. Вместе с местным шаманом они вышли на поляну, где тот, изрядно выпив самогона, задремал. Внезапно шаман открыл глаза и предсказал появление неопознанных объектов. Вскоре над лесом появились два светящихся шара, которые двигались зигзагами, зависли над группой и затем исчезли.
Доктор отметил, что подобные явления он наблюдал неоднократно. Для них характерна рваная, непредсказуемая траектория полета.
Особое внимание Мясников уделил Аскизскому могильнику — археологическому памятнику, включающему сотни захоронений разных эпох. Он подчеркнул, что в этом районе можно обнаружить древние наскальные рисунки и каменные изваяния возрастом до 6000 лет. Одно из таких изваяний, по местным поверьям, обладает способностью излечивать от бесплодия, что подтверждается многочисленными детскими игрушками и одеждой, оставленными благодарными посетителями.
Ранее сообщалось, что канадская супружеская пара стала свидетелями необычного явления в небе и запечатлела его на камеру. На видео зафиксирован крупный светящийся шар. Сначала супруги предположили, что это Солнце, выглядывающее из-за облаков, но затем объект начал перемещаться. Запись этого события активно распространяется в социальных сетях.