«Двигались зигзагами»: Доктор Мясников раскрыл детали встречи с НЛО в самом таинственном регионе РФ

Доктор Александр Мясников рассказал историю о посещении Хакасии, где он встретил НЛО. По словам медика, в этом регионе практически каждую ночь можно наблюдать неопознанные летающие объекты, причём речь идёт отнюдь не о спутниках или падающих звёздах.

«Хакасия не зря — самое известное среди уфологов место. НЛО тут можно видеть почти каждую ночь. Нет, не спутники, не падающие звёзды — именно НЛО. Мы с сыном увидели их в первый же свой поход», — заявил Мясников в своём телеграм-канале.

Медик поделился историей о своем первом наблюдении НЛО. Вместе с местным шаманом они вышли на поляну, где тот, изрядно выпив самогона, задремал. Внезапно шаман открыл глаза и предсказал появление неопознанных объектов. Вскоре над лесом появились два светящихся шара, которые двигались зигзагами, зависли над группой и затем исчезли.

Доктор отметил, что подобные явления он наблюдал неоднократно. Для них характерна рваная, непредсказуемая траектория полета.

Особое внимание Мясников уделил Аскизскому могильнику — археологическому памятнику, включающему сотни захоронений разных эпох. Он подчеркнул, что в этом районе можно обнаружить древние наскальные рисунки и каменные изваяния возрастом до 6000 лет. Одно из таких изваяний, по местным поверьям, обладает способностью излечивать от бесплодия, что подтверждается многочисленными детскими игрушками и одеждой, оставленными благодарными посетителями.