Бокал за элегантность: Премьер Большого театра предложил награду за соблюдение дресс-кода
Артист Овчаренко призвал поощрять гостей во фраках в театре бокалом шампанского
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Поощрение зрителей в театрах дополнительными скидками или акциями может стать стимулом для соблюдения дресс-кода. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал премьер Большого театра, артист балета Артём Овчаренко.
«Зная наших зрителей и вообще менталитет, я бы поощрял их первое время. Скидкой, бокалом шампанского в антракте» — уточнил премьер Большого театра, отметив, что таким образом можно награждать граждан во фраках и платьях.
Ранее Life.ru рассказывал, что посещая городские пляжи, важно помнить о правилах приличия. Как объяснила эксперт по этикету Надежда Коломацкая, дорога к пляжу требует соблюдения городского дресс-кода. Это означает отказ от шлёпанцев, парео, излишне коротких шорт и отсутствия нижнего белья под одеждой. Но как только вы оказываетесь на территории пляжа, допустимы определённые послабления.