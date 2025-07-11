Бокал за элегантность: Премьер Большого театра предложил награду за соблюдение дресс-кода

Поощрение зрителей в театрах дополнительными скидками или акциями может стать стимулом для соблюдения дресс-кода. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал премьер Большого театра, артист балета Артём Овчаренко.

«Зная наших зрителей и вообще менталитет, я бы поощрял их первое время. Скидкой, бокалом шампанского в антракте» — уточнил премьер Большого театра, отметив, что таким образом можно награждать граждан во фраках и платьях.