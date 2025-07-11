Почти 50 тысяч участников СВО трудоустроились после возвращения с фронта

Более 48 тысяч участников спецоперации на Украине уже вернулись к трудовой деятельности. Многие восстанавливаются и проходят реабилитацию, но работа для них сохранена. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина на заседании президиума Совета законодателей России.

«Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию»,— пояснила она.

По словам Баталиной, за мобилизованными гражданами были сохранены рабочие места, и у большинства есть возможность вернуться к прежней работе. Однако не все спешат: кто-то восстанавливает здоровье, кто-то проходит социальную адаптацию.

Всего поступило более 14 тысяч заявлений на реабилитацию, завершили или завершают её уже 8,6 тысячи бойцов. На помощь ветеранам СВО в 2025 году выделено 3 млрд рублей. Эти средства идут на оплату проезда, лечения и персональное сопровождение. Также началось строительство новых реабилитационных центров в структуре Социального фонда, специально для ветеранов боевых действий.