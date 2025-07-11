Почти 50 тысяч участников СВО трудоустроились после возвращения с фронта
Баталина: Более 48 тысяч участников СВО трудоустроились после возвращения
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Более 48 тысяч участников спецоперации на Украине уже вернулись к трудовой деятельности. Многие восстанавливаются и проходят реабилитацию, но работа для них сохранена. Об этом сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина на заседании президиума Совета законодателей России.
«Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию»,— пояснила она.
По словам Баталиной, за мобилизованными гражданами были сохранены рабочие места, и у большинства есть возможность вернуться к прежней работе. Однако не все спешат: кто-то восстанавливает здоровье, кто-то проходит социальную адаптацию.
Всего поступило более 14 тысяч заявлений на реабилитацию, завершили или завершают её уже 8,6 тысячи бойцов. На помощь ветеранам СВО в 2025 году выделено 3 млрд рублей. Эти средства идут на оплату проезда, лечения и персональное сопровождение. Также началось строительство новых реабилитационных центров в структуре Социального фонда, специально для ветеранов боевых действий.
Ранее сообщалось, что участие в СВО завершили уже около 137 тысяч военнослужащих. Основная часть из них — молодые люди до 35 лет. Именно на их профессиональную и социальную адаптацию сегодня делают ставку в регионах, включая трудоустройство, психологическую помощь и поддержку от Росмолодёжи.