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Специальная военная операция (СВО)

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10 июля, 05:16

Москалькова рассказала о демобилизации более 70 военных из зоны СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mikhail Anikaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Mikhail Anikaev

Аппарат уполномоченного по правам человека в России устроил демобилизацию более 70 военных из зоны СВО. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике, и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части», — сказала Москалькова в интервью РИА «Новости».

Как объяснила омбудсмен, решение о демобилизации бойца СВО принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода. Она уточнила, что в этом году положительных решений по обращениям её аппарата было более 70.

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Андрей Бражников
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