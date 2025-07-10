Москалькова рассказала о демобилизации более 70 военных из зоны СВО

Аппарат уполномоченного по правам человека в России устроил демобилизацию более 70 военных из зоны СВО. Об этом рассказала федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

«Обращений к нам приходит достаточно много по этой тематике, и подвижки здесь есть. Сегодня, в соответствии с нормативами последними, участник СВО в связи с особыми семейными обстоятельствами может обратиться к командиру воинской части», — сказала Москалькова в интервью РИА «Новости».

Как объяснила омбудсмен, решение о демобилизации бойца СВО принимается коллегиально, поскольку каждый случай неповторим и требует дифференцированного подхода. Она уточнила, что в этом году положительных решений по обращениям её аппарата было более 70.