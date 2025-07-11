«Всё пузо прострелило»: Появилось видео эпичного столкновения круизного лайнера с буксиром в Иркутске
Появилось видео столкновения круизного лайнера с буксиром в Иркутске
Появилось видео столкновения круизного лайнера «Баргузин» с буксиром в Иркутске. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.
«Баргузин» врезался в буксир. Видео © SHOT
Свидетели отмечают, что момент столкновения вызвал сильный эмоциональный отклик у присутствующих. Ошарашенные очевидцы даже потеряли дар речи и стали выражаться лишь ненормативной лексикой.
«Мне всё пузо прострелило!» – эмоционально высказался один из очевидцев.
Представители судостроительной компании пока не дали официальных комментариев относительно причин инцидента и возможного ущерба. Известно, что «Баргузин» должен был стать флагманом байкальского круизного флота.
Напомним, что 87-метровый круизный лайнер «Баргузин» был спущен на воду с заметными нарушениями технологии. Процедура спуска, которая должна была стать торжественным событием, сопровождалась техническими сбоями. В результате неправильного спуска судно столкнулось с буксиром, находившимся поблизости.
Обложка © SHOT