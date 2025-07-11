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11 июля, 14:32

«Всё пузо прострелило»: Появилось видео эпичного столкновения круизного лайнера с буксиром в Иркутске

Появилось видео столкновения круизного лайнера с буксиром в Иркутске

Появилось видео столкновения круизного лайнера «Баргузин» с буксиром в Иркутске. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

«Баргузин» врезался в буксир. Видео © SHOT

Свидетели отмечают, что момент столкновения вызвал сильный эмоциональный отклик у присутствующих. Ошарашенные очевидцы даже потеряли дар речи и стали выражаться лишь ненормативной лексикой.

«Мне всё пузо прострелило!» – эмоционально высказался один из очевидцев.

Представители судостроительной компании пока не дали официальных комментариев относительно причин инцидента и возможного ущерба. Известно, что «Баргузин» должен был стать флагманом байкальского круизного флота.

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Напомним, что 87-метровый круизный лайнер «Баргузин» был спущен на воду с заметными нарушениями технологии. Процедура спуска, которая должна была стать торжественным событием, сопровождалась техническими сбоями. В результате неправильного спуска судно столкнулось с буксиром, находившимся поблизости.

Обложка © SHOT

Алиса Хуссаин
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