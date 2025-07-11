«Всё пузо прострелило»: Появилось видео эпичного столкновения круизного лайнера с буксиром в Иркутске

Появилось видео столкновения круизного лайнера «Баргузин» с буксиром в Иркутске. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

«Баргузин» врезался в буксир. Видео © SHOT

Свидетели отмечают, что момент столкновения вызвал сильный эмоциональный отклик у присутствующих. Ошарашенные очевидцы даже потеряли дар речи и стали выражаться лишь ненормативной лексикой.

«Мне всё пузо прострелило!» – эмоционально высказался один из очевидцев.

Представители судостроительной компании пока не дали официальных комментариев относительно причин инцидента и возможного ущерба. Известно, что «Баргузин» должен был стать флагманом байкальского круизного флота.