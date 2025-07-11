В России планируется масштабный переход на новую систему высшего образования
В 2027-2028 учебном году в России произойдёт реформа системы высшего образования
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Министерство науки и высшего образования сообщило, что в России планируется масштабный переход на новую систему высшего образования. Ведущие университеты начнут внедрение уже в 2026-2027 учебном году, а повсеместное внедрение по всей стране намечено на 2027-2028 учебный год.
«2026-2027 учебный год — ведущие вузы начнут переход; 2027-2028 учебный год — массовый запуск по всей стране», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
А ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить поборы в школах, вузах и детсадах и ввести уголовную ответственность. По его словам, родителей в школах часто заставляют оплатить ремонт, купить мебель или технику, а студентов принуждают покупать литературу преподавателей. Также депутат призвал увеличить финансирование системы образования до 7% ВВП.