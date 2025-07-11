В России планируется масштабный переход на новую систему высшего образования

А ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить поборы в школах, вузах и детсадах и ввести уголовную ответственность. По его словам, родителей в школах часто заставляют оплатить ремонт, купить мебель или технику, а студентов принуждают покупать литературу преподавателей. Также депутат призвал увеличить финансирование системы образования до 7% ВВП.