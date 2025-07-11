Подмосковный мошенник-инвалид по кличке Бакс, избивший ребёнка под камеру, обвинил его в краже денег

Житель Подмосковья заявил, что жестоко избил своего 11-летнего пасынка, поскольку тот украл у него кругленькую сумму. Мужчина утверждает, что таким образом якобы хотел наказать «вора» и припугнуть остальных, пишет Mash.

Житель Видного, избивший 11-летнего мальчика, обвинил его в краже денег. Видео © Пресс-служба СК России.

Инцидент произошёл в подмосковном городе Видное. Над ребёнком издевался 31-летний инвалид Василий Васин по прозвищу Бакс, которого ранее привлекали к ответственности за мошенничество. В своих социальных сетях он публиковал мастер-класс, как выбить сумму с должников и обналичить деньги. Для наглядности Бакс выложил видео, где наносил удары руками, ногами и дубинкой маленькому мальчику, но вскоре удалил.

Однако запись успели сохранить и отправить бабушке пострадавшего ребёнка, которая живёт в Молдавии. Женщина в свою очередь обратилась в полицию. Васин в начале утверждал, что долг принадлежал матери ребёнка, но теперь заявляет, что тот сам украл у него деньги.