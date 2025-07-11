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11 июля, 15:20

Подмосковный мошенник-инвалид по кличке Бакс, избивший ребёнка под камеру, обвинил его в краже денег

Mash: Житель Видного, избивший 11-летнего пасынка, обвинил его в краже денег

Житель Видного, избивший 11-летнего мальчика, обвинил его в краже денег. Фото © Пресс-служба СК России.

Житель Видного, избивший 11-летнего мальчика, обвинил его в краже денег. Фото © Пресс-служба СК России.

Житель Подмосковья заявил, что жестоко избил своего 11-летнего пасынка, поскольку тот украл у него кругленькую сумму. Мужчина утверждает, что таким образом якобы хотел наказать «вора» и припугнуть остальных, пишет Mash.

Житель Видного, избивший 11-летнего мальчика, обвинил его в краже денег. Видео © Пресс-служба СК России.

Инцидент произошёл в подмосковном городе Видное. Над ребёнком издевался 31-летний инвалид Василий Васин по прозвищу Бакс, которого ранее привлекали к ответственности за мошенничество. В своих социальных сетях он публиковал мастер-класс, как выбить сумму с должников и обналичить деньги. Для наглядности Бакс выложил видео, где наносил удары руками, ногами и дубинкой маленькому мальчику, но вскоре удалил.

Однако запись успели сохранить и отправить бабушке пострадавшего ребёнка, которая живёт в Молдавии. Женщина в свою очередь обратилась в полицию. Васин в начале утверждал, что долг принадлежал матери ребёнка, но теперь заявляет, что тот сам украл у него деньги.

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Напомним, что ребёнка госпитализировали. У него диагностированы переломы, ушибы и гематомы. Остальных детей также изъяли из семьи и передали медикам. Мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статьям об истязании и покушении на убийство малолетнего. Суд арестовал Бакса до 10 сентября.

Юлия Сафиулина
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