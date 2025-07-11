Начал играть и говорить: Малыша, которого ударили об пол в Шереметьево, выписали из больницы
Пострадавшего в Шереметьево мальчика выписали из больницы
Двухлетний мальчик, которого неадекват швырнул головой об пол в аэропорту Шереметьево, выписан из больницы. Состояние ребёнка улучшилось: он самостоятельно питается, пьёт и начинает восстанавливать речь.
У Мохаммада восстановились эмоциональные реакции: он много играет с игрушками. Видео © Life.ru
Мохаммад демонстрирует значительный прогресс в восстановлении. Он снова проявляет интерес к играм и активно двигается. Врачи отмечают, что худшие опасения не подтвердились, и ребёнок быстро идёт на поправку. Хотя точные сроки полной реабилитации пока не определены, уже удалось восстановить функцию глотания с помощью логопеда, а также провести терапию, направленную на восстановление нейронных связей.
В процессе реабилитации Мохаммаду рекомендованы активные прогулки, общение со сверстниками и занятия с логопедом. После 18 дней лечения в Детском центре им. Рошаля родители отмечают положительную динамику в его состоянии.
Напомним, находящийся под воздействием гашиша и виски 31-летний гражданин Белоруссии напал на мальчика в зоне выдачи багажа аэропорта Шереметьево. Мужчина силой швырнул двухлетнего ребёнка на пол, причинив ему серьёзные травмы головы, включая переломы черепа. Нападавшему предъявлено обвинение, он арестован.
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