«Очень соскучились»: Вернувшийся в РПЛ клуб вышел на связь с болельщиками
ФК «Оренбург» обратился к болельщикам в связи с возвращением в РПЛ
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В связи с возвращением в Российскую премьер-лигу (РПЛ) футбольный клуб «Оренбург» вышел на связь с болельщиками. Трогательное сообщение появилось в телеграм-канале команды.
«Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон», — говорится в сообщении клуба.
В стартовом туре РПЛ «Оренбург» будет принимать ЦСКА. Игра состоится в понедельник, 21 июля.
Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ и оштрафовали на 5 миллионов рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были отстранены от любой футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей. Позже стало известно, что «Торпедо» в сезоне 2025/26 примет участие в Первой лиге — во втором по уровню дивизионе чемпионата России.