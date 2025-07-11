«Очень соскучились»: Вернувшийся в РПЛ клуб вышел на связь с болельщиками

В связи с возвращением в Российскую премьер-лигу (РПЛ) футбольный клуб «Оренбург» вышел на связь с болельщиками. Трогательное сообщение появилось в телеграм-канале команды.

«Дорогие болельщики, мы очень соскучились! Подготовили много яркого и интересного на предстоящий сезон», — говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что московское «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ и оштрафовали на 5 миллионов рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были отстранены от любой футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей. Позже стало известно, что «Торпедо» в сезоне 2025/26 примет участие в Первой лиге — во втором по уровню дивизионе чемпионата России.