Роспуск отменяется: Торпедо сыграет в Первой лиге в следующем сезоне
РФС: Московское Торпедо сыграет в Первой лиге в сезоне 2025/26
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Московский футбольный клуб «Торпедо» в сезоне 2025/26 примет участие в Первой лиге — во втором по уровню дивизионе чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.
Решение было принято в ходе заседания бюро исполнительного комитета РФС, состоявшегося в пятницу. Также на нём, как ранее и анонсировалось, утвердили включение «Оренбурга» в состав участников Российской премьер-лиги на предстоящий сезон. Ранее, 10 июля, «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ и оштрафовали на 5 миллионов рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были отстранены от любой футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей.
В сообщении РФС указано, что «Торпедо» включено в состав участников Первой лиги в связи с получением лицензии РФС II и своевременной подачей заявки на участие. Соответствующие изменения будут внесены в регламентирующие документы турнира.
Напомним, в прошлом сезоне «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге, заработав путёвку в РПЛ. Однако затем было начато расследование о возможных договорных матчах. Совладелец клуба Соболев и директор Скородумов были задержаны арестованы по решению суда. По данным следствия, весной 2025 года Скородумов предпринял попытки подкупа главного арбитра как минимум в трёх матчах «Торпедо». Накануне КДК РФС официально исключил клуб из состава участников РПЛ. Один из адвокатов Соболева заявлял, что в этом случае он распустит команду. При этом другой сегодня анонсировал, что «Торпедо» всё-таки вновь сыграет в Первой лиге.