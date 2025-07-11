Роспуск отменяется: Торпедо сыграет в Первой лиге в следующем сезоне

Решение было принято в ходе заседания бюро исполнительного комитета РФС, состоявшегося в пятницу. Также на нём, как ранее и анонсировалось, утвердили включение «Оренбурга» в состав участников Российской премьер-лиги на предстоящий сезон. Ранее, 10 июля, «Торпедо» исключили из числа участников РПЛ и оштрафовали на 5 миллионов рублей. Совладелец клуба Леонид Соболев и бывший генеральный директор Валерий Скородумов были отстранены от любой футбольной деятельности на 5 и 10 лет соответственно за попытку организации договорных матчей.